Как Киев отпразднует День Европы. Программа мероприятий на неделю
В Киеве 19 мая традиционно отметят День Европы. Приуроченные к этому мероприятия займут неделю и начнутся с 17 мая.
Об этом сообщается на сайте КГГА.
На Певческом поле уже состоялся городской фестиваль-конкурс среди старшеклассников "Киевский вальс-2018" и легкоатлетический забег III Киевский Евро Марафон.
17 мая состоится Международная научно-практическая конференция "Цивилизационные ценности и будущее: межконтинентальный диалог интеллектуалов" (Киевский университет имени Бориса Гринченко, ул. Бульварно-Кудрявская, 18/2).
На 17-20 мая намечен Всеукраинский художественный фестиваль "Художественная палитра Киева" (Летняя эстрада Городского сада Центрального парка культуры и отдыха).
18 мая стартуют Дни открытых дверей в музеях столицы. В Золотоворотском сквере запланирован культурно-художественный праздник "Мир. Европа. Украина".
18-20 мая состоится Международный фестиваль света и медиа-искусства - Kyiv Lights Festival на Почтовой площади (здание Речного вокзала).
18-27 мая пройдет Kyiv Art Week (Бизнес-центр "Торонто-Киев", галереи, музеи, арт-институции Киева).
19 мая - Праздничный концерт на Контрактовой площади.
Также на 19 мая запланирован Всеукраинский велодень от Европейской площади до парка Дружбы народов.
19-20 мая - состоится VI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Мир в твоих ладонях".
19-21 мая - XVI Международный фестиваль-конкурс детско-юношеской журналистики "Пресс-весна на Днепровских склонах" (Киевский Дворец детей и юношества, ул. Ивана Мазепы, 13.
20 мая - Ежегодный традиционный Фестиваль науки !Развитие науки в условиях евроинтеграции" (Киевский университет имени Бориса Гринченко, ул. Бульварно-Кудрявская, 18/2).
25 мая - Открытая лекция председателя Представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли (Киевский университет имени Бориса Гринченко, ул. Бульварно-Кудрявская, 18/2).
День Европы в Украине отмечается в третью субботу мая.
Напомним, что с 16 по 31 мая в Киеве на улицах Владимирской и Михайловской ограничили парковку на время проведения Лиги чемпионов.
Как сообщала "Страна", перед финалом Лиги чемпионов на Крещатике сыграют легенды Ливерпуля, Реала и команда друзей Андрея Шевченко.