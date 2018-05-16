В Киеве 19 мая традиционно отметят День Европы. Приуроченные к этому мероприятия займут неделю и начнутся с 17 мая.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

На Певческом поле уже состоялся городской фестиваль-конкурс среди старшеклассников "Киевский вальс-2018" и легкоатлетический забег III Киевский Евро Марафон.

17 мая состоится Международная научно-практическая конференция "Цивилизационные ценности и будущее: межконтинентальный диалог интеллектуалов" (Киевский университет имени Бориса Гринченко, ул. Бульварно-Кудрявская, 18/2).

На 17-20 мая намечен Всеукраинский художественный фестиваль "Художественная палитра Киева" (Летняя эстрада Городского сада Центрального парка культуры и отдыха).

18 мая стартуют Дни открытых дверей в музеях столицы. В Золотоворотском сквере запланирован культурно-художественный праздник "Мир. Европа. Украина".

18-20 мая состоится Международный фестиваль света и медиа-искусства - Kyiv Lights Festival на Почтовой площади (здание Речного вокзала).

18-27 мая пройдет Kyiv Art Week (Бизнес-центр "Торонто-Киев", галереи, музеи, арт-институции Киева).

19 мая - Праздничный концерт на Контрактовой площади.

Также на 19 мая запланирован Всеукраинский велодень от Европейской площади до парка Дружбы народов.

19-20 мая - состоится VI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Мир в твоих ладонях".

19-21 мая - XVI Международный фестиваль-конкурс детско-юношеской журналистики "Пресс-весна на Днепровских склонах" (Киевский Дворец детей и юношества, ул. Ивана Мазепы, 13.

20 мая - Ежегодный традиционный Фестиваль науки !Развитие науки в условиях евроинтеграции" (Киевский университет имени Бориса Гринченко, ул. Бульварно-Кудрявская, 18/2).

25 мая - Открытая лекция председателя Представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли (Киевский университет имени Бориса Гринченко, ул. Бульварно-Кудрявская, 18/2).

День Европы в Украине отмечается в третью субботу мая.

Напомним, что с 16 по 31 мая в Киеве на улицах Владимирской и Михайловской ограничили парковку на время проведения Лиги чемпионов.

Как сообщала "Страна", перед финалом Лиги чемпионов на Крещатике сыграют легенды Ливерпуля, Реала и команда друзей Андрея Шевченко.