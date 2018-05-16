После того как стало известно, что великий футболист Диего Марадона подписал контракт с брестским Динамо, пресс-секретарь белорусского клуба Ольга Хижинкова рассказала некоторые детали сенсационной сделки.

Об этом передает портал Прессболл.

- Изначально сообщалось, что Марадона будет новым тренером Динамо...



- Мы не распространяли эту информацию и вообще никак не участвовали во всей шумихе вокруг приезда Диего Марадоны в Брест. Мы живем не сплетнями, а по закону "сделали - рассказали". Утечка информации произошла опять-таки не от нас, а с той стороны - от агентов. Пошли слухи, и в итоге информация трансформировалась так, что Марадона будет главным тренером. Как видите, это не так.

- Теперь всех волнует, когда Марадона появится в Беларуси. Есть точная дата?



- Как мы уже сообщили, Диего приступит к выполнению своих обязанностей после чемпионата мира в России. Там он будет работать комментатором по контракту с венесуэльским ТВ. В Венесуэлу же в ближайшее время и отправится - поддержать Николаса Мадуро на предстоящих президентских выборах. Затем на короткое время Марадона заглянет на родину - в Аргентину - и после этого вернется в Эмираты. Там 21 мая состоится анонсированная нами пресс-конференция.

- Марадона будет много времени проводить в Бресте?



- Мы уже ищем для Диего жилплощадь. Планируется, что если не все время, то значительную его часть Диего будет в Бресте. Работать по стратегическим направлениям, в том числе с клубной академией. Кстати, как только был подписан контракт, у Марадоны возник порыв сразу же полететь в Беларусь - познакомиться с командой, клубом, городом... В общем, с местом своей будущей работы.

- Болельщики сейчас живо обсуждают новость. Едва ли не главная тема: Марадона - это просто пиар? Или здесь есть практический смысл?



- Другими словами: будет ли полезен Марадона белорусскому и, в частности, брестскому футболу? Надо ли отвечать на этот вопрос? По-моему, ответ очевиден, - рассказала Ольга Хижинкова.



Ранее "Страна" сообщала, что Марадона дал совет Месси, как выиграть чемпионат мира по футболу.