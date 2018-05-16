У Омеляна назвали сумму, которую Россия должна Украине за Крымский мост
Министерство инфраструктуры оценивает убытки Украины от строительства Крымского моста в 0,5 млрд грн в год.
Об этом сообщил глава ведомства Владимир Омелян, пишет "Интерфакс-Украина".
"Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда гривень в год - это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море", - сказал он после заседания Кабинета министров в среду.
При этом Омелян подчеркнул, что непрямые убытки - это миллиардные суммы.
"Мы понимаем, что каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам", - добавил он.
"Мы все скрупулезно подсчитываем. Все косты будут России выставлены", - отметил В.Омелян.
Ранее "Страна" сообщала, что Госдеп осудил открытие Крымского моста, Россия ответила.
Также Украина собирается ввести санкции против строителей Керченского моста.