Министерство инфраструктуры оценивает убытки Украины от строительства Крымского моста в 0,5 млрд грн в год.

Об этом сообщил глава ведомства Владимир Омелян, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда гривень в год - это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море", - сказал он после заседания Кабинета министров в среду.

При этом Омелян подчеркнул, что непрямые убытки - это миллиардные суммы.

"Мы понимаем, что каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам", - добавил он.

"Мы все скрупулезно подсчитываем. Все косты будут России выставлены", - отметил В.Омелян.

Ранее "Страна" сообщала, что Госдеп осудил открытие Крымского моста, Россия ответила.

Также Украина собирается ввести санкции против строителей Керченского моста.

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