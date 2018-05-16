Генпрокурор Юрий Луценко располагает информацией о попытках повлиять на Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) в вопросе рассмотрения жалоб на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Об этом глава ГПУ сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Что сделает КДКП (какое решение по жалобам на Холодницкого будет принято – Прим. Ред.), мне не известно, говорю абсолютно искренне. Я, конечно, спиной чувствую большие маневры. Говорят о неких попытках влияния на КДКП", - сказал генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, с чьей стороны предпринимаются попытки повлиять на КДКП, он сказал: "Еще раз говорю – я спиной почувствовал, что такие попытки предпринимались, посему мы включили все механизмы Генеральной инспекции, чтобы защитить докладчика и всех членов КДКП от возможных внешних влияний".



По словам Луценко, в настоящее время Холодницкий в полной мере исполняет все свои обязанности и подписывает документы САП.

Напомним, в марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". Как стало известно, дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Также мы разбирались, для чего Луценко на самом деле добивается увольнения Холодницкого.