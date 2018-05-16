Представители радикальных организаций не скрывают участия в нападениях на представителей ЛГБТ и участников маршей и хвастаются этим в соцсетях. Между тем, правонарушения до сих пор не расследованы.

Об этом заявила директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук во время пресс-конференции, сообщает "Громадське".

"Вспомним 8 марта, когда мы видим три города, где много людей пострадали от радикалов. На данный момент, насколько нам известно, никакого расследования не происходит ни в одном из этих городов. Мы знаем людей, которые это сделали. Более того, организации после нападений публично пишут об этом в соцсетях, они хвастаются этим, а расследования мы не видим", - отметила она.

Кроме того, участники вспомнили, как была сорвана лекция 10 мая о правах ЛГБТ-сообщества на опыте России.

Участники лекции рассказали, что были заблокированы большим количеством радикально настроенных молодых людей, которые не давали проводить лекцию, угрожали, желали смерти.

"Полиция не сделала ничего, чтобы нас защитить. В какой-то момент правоохранители начали поддерживать идею, что нам надо покинуть помещение и выйти к радикально настроенным агрессивным 30 или больше людям", - сказала представительница Amnesty International Украина.

Только после приезда патрульной полиции участники мероприятия смогли безопасно покинуть помещение.

Покальчук отметила, что такая ситуция недопустима.

Напомним, пресс-секретарь Amnesty International Мария Гурьева сообщила, что полиция, которая присутствовала на мероприятии, отказалась защищать гостей мероприятия со словами "вас пятеро, а их 20".

По ее словам, среди нападавших был глава киевского "Правого сектора", представители организации "катехона", которая открыто выступает против ЛГБТ и еще несколько радикальных группировок.

Также "Страна" писала, что в рейтинге терпимости к ЛГБТ Украина оказалась между Румынией и Литвой.