Апелляционный суд Киева отказался изменить меру пресечения одному из нападавших на нардепа Мустафа Найема и оставил его под домашним арестом.

Об этом в Facebook сообщил брат нардепа, адвокат Маси Найем.

"Мера пресечения гражданину Украины Саитова Ахмеду Абубакаровичу - подозреваемому по ч.2 ст.296. - оставили без изменений", - написал он.

На судебном заседании подозреваемый сказал, что не привлекался к административной ответственности.

"Ранее в отношении Саитова Ахмед-Абубакаровича была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 23:00 до 06:00 до 30 июня 2018 года. Он управлял автомобилем Mercedes АА 0095 ТТ и вызвал по телефону вероятно брата по имени Мага, который нанес тяжелые телесные повреждения моему брату. Именно его действия спровоцировали всю ситуацию, которая произошла 30 апреля", - напомнил Маси Найем.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Напомним, 30 апреля в Киеве автомобиль Найема подрезала машина, в которой ехали чеченские студенты, учившиеся в Украине. Началась словесная перепалка. Позже на место инцидента подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из чеченцев ударил депутата в лицо.

"Страна" писала, что один из подозреваемых по скандальному делу о драке на Бессарабке 30 апреля, Магомед-Салих Саитов, ранее фигурировал в оперативных сводках полиции в связи с расследованием еще одного уголовного производства - о похищении человека.

Как сообщала "Страна", в день, когда произошло нападение, нардеп от БПП планировал поехать в Мариуполь с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.