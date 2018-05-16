Накануне финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал, который пройдет в Киеве 26 мая, футбольных гурманов ждет еще одно яркое шоу.

25 мая на Крещатике состоится "Турнир чемпионов". В соревнованиях примут участие команды легенд "Ливерпуля", "Реала", "Лиги чемпионов" и команда друзей Андрея Шевченко.

Турнир будет состоять из двух полуфинальных поединков, матча за третье место и финала, каждый из которых будет включать два тайма по 15 минут. В перерывах между играми посетители "Фестиваля чемпионов" смогут взять автографы, а представители масс-медиа - флеш-интервью у легендарных футболистов, передает официальный сайт ФФУ.

Начало турнира в 16.00, прямую трансляцию будет вести канал Футбол 1.

Расписание "Турнира чемпионов"

16.00 - 16.30 - первый полуфинал.

16.45 - 17.15 - второй полуфинал.

17.30 - 18.00 - матч за третье место.

18.15 - 18.45 - финал.

Составы команд турнира чемпионов

"Легенды "Реала": Ежи Дудек, Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Макелеле, Камбьяссо, Миятович, Давор Шукер

Тренер: Эмилио Бутрагеньо.

"Легенды "Ливерпуля": Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Макманаман, Джейсон Макейтир, Луис Гарсия, Робби Фаулер

Тренер: Иан Раш.

"Друзья Шевченко": Александр Шовковский, Евгений Левченко, Ия Андрущак, Кларенс Зеедорф, Сергей Ребров, Андрей Шевченко, фристайлер 1, фристайлер 2

Тренеры: Виталий и Владимир Кличко.

"Легенды Лиги чемпионов": Витор Байя, Жозе Бозингва, Марсель Десаи, Марко Матерацци, Алекс Скотт, Деку, Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон, Юные чемпионы adidas

Тренер: Руд Гуллит.

Ранее "Страна" сообщала, что в УЕФА по ошибке уже назвали Ливерпуль победителем Лиги чемпионов.