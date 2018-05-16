Во Львове на ул. Стрыйской автомобиль Toyota RAV 4 врезался в жилой дом. Как выяснилось, за рулем находилаь 60-летняя женщина, которая во время движения потеряла сознание. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Потерпевшая с диагнозом: "внутри-мозговое кровоизлияние и отек мозга" была госпитализирована в больницу скорой помощи, где через два часа скончалась, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.

Фото: loda.gov.ua

Напомним, что 15 мая, самолет авиакомпании Norwegian B737 при выполнении рейса из Анталии в Осло экстренно приземлился во Львове из-за того, что одна из пассажирок потеряла сознание.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве пьяный водитель врезался в газовую колонку на АЗС.