Во Львове женщина потеряла сознание за рулем и протаранила жилой дом
Во Львове на ул. Стрыйской автомобиль Toyota RAV 4 врезался в жилой дом. Как выяснилось, за рулем находилаь 60-летняя женщина, которая во время движения потеряла сознание. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"Потерпевшая с диагнозом: "внутри-мозговое кровоизлияние и отек мозга" была госпитализирована в больницу скорой помощи, где через два часа скончалась, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.
Фото: loda.gov.ua
Напомним, что 15 мая, самолет авиакомпании Norwegian B737 при выполнении рейса из Анталии в Осло экстренно приземлился во Львове из-за того, что одна из пассажирок потеряла сознание.
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