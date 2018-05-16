Парламентарии поддержали законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оснований проведения экспертизы", тем самым упростив процесс захоронения украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина.

Документ №8116 за основу в первом чтении после нескольких неудачных попыток поддержали 235 депутатов (сначала 223 и 218).

В пояснительной записке указано, что 15 декабря 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты", которым в УПК были внесены существенные концептуальные изменения.

Они вступили в силу через три месяца после вступления в силу данного закона - с 15 марта 2018 года. "Анализ указанных изменений дает основания утверждать, что они будут иметь большой негативный общественный резонанс. Это объясняется тем, что изменениями устанавливается обязанность следователя обратиться в суд для получения экспертного заключения. Именно указанный долг приведет к усложнению процедуры похорон", - говорится в записке.

Согласно действующей процедуре, когда человек умирает, на место смерти приезжают врачи и следователи. Врач констатирует смерть, а следователь открывает дело по факту смерти и составляет постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы.

Только после этого труп вместе с постановлением может быть направлен и принят в морге.

Авторы проекта отмечают, что после внесения изменений экспертиза остается обязательной и может быть проведена только на основании решения суда. При этом можно будет обратиться не в каждый суд, а только по месту юридической регистрации органа досудебного расследования. Суду дается 72 часа на решение данного вопроса, но в этот период тело нельзя будет направить в морг.

"Таким образом, с 15 марта этого года тело умершего должно храниться у родственников не менее 72 часов. Однако, каким образом это будет происходить, закон ответа не дает. Кроме того, отсутствует процедура получения разрешения на захоронение. Поскольку она потребует заключения эксперта из суда, похороны затягиваются на неопределенный срок", - подчеркнули авторы документа.

Проектом предусматривается установить, что экспертиза проводится экспертом по обращению стороны уголовного производства или по поручению следователя судьи или суда, если для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, необходимы специальные знания. Подчеркнем, что в ходе рассмотрения с голоса нардепом Татьяной Юзьковой была внесена правка, с которой и был проголосован за основу данный документ.

"Мы предлагаем в статье 243 Уголовного кодекса в части третьей исключить последний пункт, который определяет обязательность назначения судебно-медицинской экспертизы при установлении причин смерти", - сказала нардеп.

Напомним, ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект №8336 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления гарантий независимости судебного эксперта и надлежащего обеспечения осуществления судебно-экспертной деятельности", которым будет восстановлено право сторон уголовного дела самостоятельно назначать экспертизы.

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