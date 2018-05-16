Русскоязычные жители Донбасса желают возвращения региона в состав Украины. Об этом заявил спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, который накануне провел встречу с командующим ООС на Донбассе Сергеем Наевым в прифронтовой части региона.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Интересно, что они все общались на русском. Это, очевидно, этнические русские. Все проживают здесь и все говорят, что самое важное - это мир, и территорию необходимо вернуть Украине. Они об этом очень четко заявили", - рассказал Волкер о своих встречах с местными жителями во время посещения Донбасса.

По словам спецпредставителя, постоянный стресс и давление истощает людей на Донбассе.

"Вещь, на которую указали несколько человек - это сам стресс, давление, которое они чувствуют каждый день и насколько это истощает. Была пожилая женщина которая, очевидно, прожила там всю свою жизнь и она сказала: "сейчас - весна, цветы цветут - очень хорошо, но мы не можем этим наслаждаться". Я думаю, эти слова заключают все", - отметил Волкер.

"Даже те русскоязычные жители Донбасса, с которыми я встречался, хотят, чтобы Донбасс, наконец, вернули Украине", - подчеркнул он.

Как сообщала "Страна", Курт Волкер заявил о готовности говорить о ситуации на Донбассе с Владиславом Сурковым или с кем-то другим.