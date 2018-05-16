Право оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц, с 1 мая 2018 сохранилось. Об этом сообщается на государственном сайте teplo.gov.ua.

"Государство идет навстречу семьям, в которых прописаны совершеннолетние дети, но уже много лет не проживают с родителями, и предлагает доходы тех, кто прописан, но фактически не проживает в квартире, не учитывать при расчете размера субсидии", - сообщили в Кабмине.

В таком случае житель квартиры при оформлении субсидии, в декларации о доходах в разделе "состав семьи", должен указать родственников, которые зарегистрированы, но не живут с получателем субсидии.

В частности, надо написать: "зарегистрированы, но не проживают".

"Если, например, в доме прописана совершеннолетняя замужем дочь, то в Декларации, в разделе II, нужно отобразить и ее семью также - супруга и детей, даже если они прописаны по другому адресу", - говорится на сайте.

Вместе с Декларацией надо подать заявление с просьбой рассмотреть на комиссии вопрос о начислении субсидий на фактическое количество людей, проживающих в квартире.

Кроме того, необходимо предоставить документ, подтверждающий факт непроживания соответствующего лица по этому адресу (справка с места работы в другом месте, справка об обучении в другом месте, о пребывании на лечении и т.п.).

На основании этого заявления управления социальной защиты направляет в помещение этого заявителя государственного социального инспектора. Он в свою очередь составляет акт обследования материально-бытовых условий проживания.

"Далее в органе социальной защиты готовят представление на комиссию. И комиссия принимает решение: назначить субсидию, скажем, не на пять человек, а на троих", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что вице-премьер-министр Украины Павел Розенко выступил за отмену или существенную корректировку новых правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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