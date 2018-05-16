Президент США Дональд Трамп придумал, как сидя на диете продолжать есть бургеры. Он начал заказывать бургеры с половиной булочки.

Как сообщает The Independent, таким образом он заботится о своем здоровье.

Юрист президента Руди Джулиани (Rudy Giuliani) рассказал журналистам, что когда он обедал с Трампом в гольф-клубе, тот заказал бургер с прожаркой котлеты well-done и с половиной булки.

Диетолог Никола Ладлэм-Рэйн (Nichola Ludlam-Raine) отметила, что выбор блюда "нельзя назвать здоровым", но подтвердила, что Трамп таким образом пытается сократить потребление калорий и углеводов. По ее мнению, президенту стоило бы отказаться от красного мяса и перейти на сэндвичи из цельнозернового хлеба с курицей и салатом.

В начале марта сообщалось, что американский президент был вынужден временно отказаться от бургеров из-за диеты. Главный врач Белого дома выявил у него признаки начинающегося ожирения и посоветовал употреблять меньше жиров и углеводов и больше заниматься спортом.

Ранее "Страна" сообщала, что "убегающие" волосы Трампа снова стали хитом соцсетей. Фото, видео.

Также у Трампа был личный доставщик еды из McDonald's.