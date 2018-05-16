Соосновательница московского "Театра.doc", режиссер и драматург Елена Гремина скончалась в больнице в возрасте 61 года. О смерти Греминой сообщила правозащитница Зоя Светова в Facebook.

"Сегодня утром в больнице умерла Лена Гремина. Гениальная, великая. Любимая. Это невозможно понять. И принять", - говорится в сообщении Световой.

Фото: facebook.com/zoiasvetova

СМИ со ссылкой на родственников Елены Греминой пишут, что причиной смерти режиссера стали почечная и сердечная недостаточность.

Также известно, что 1 апреля от сердечного приступа скончался супруг Елены Греминой, художественный руководитель и основатель "Театра.doc" Михаил Угаров.

Место и время прощания с Еленой Греминой пока неизвестны.

Фото: Елена Гремина/The Moscow Times/facebook.com

Как сообщала "Страна", в Москве от инфаркта умер режиссер "Зеленого фургона" и "Ералаша".

Напомним также, что ранее в Москве умер режиссер киножурнала "Ералаш".