Минздрав разработал законопроект, который должен ограничить рекламу лекарственных средств и ввести штрафы за нарушения. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

"В способе и подачи рекламы лекарственных средств Украина очень отстает от стран Запада, где есть четкие правила и нормы, которые позволяют распространять рекламу лекарств. Более 50% от всего рынка лекарств в 2017 году составляют лекарства без доказанной клинической эффективности! Из 10 самых популярных препаратов, которые чаще всего покупали украинцы в прошлом году, только треть относятся к категории основных лекарственных средств. Все остальные - симптоматические или же такие, которые не имеют достаточной базы эффективности", - пишет Супрун.

По данным Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, от 30% до 50% общего количества рекламы на украинском телевидении - реклама лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Супрун отмечает, что почти 69% украинцев занимаются самолечением, не обращаясь за помощью к врачам.

"Наша команда разработала законопроект, который должен установить четкий контроль за содержанием рекламы лекарств. Главная цель - избежать манипулирования информацией о препарате и его свойства, а также гармонизировать действующее законодательство с нормами ЕС", - говорится в сообщении на странице Супрун.

Среди основных пунктов законопроекта: запрет рекламы целительства и нетрадиционной медицины; запрет привлечения к рекламе известных людей, актеров, изображающих медработников, запрет рекламы т.н. "детских лекарств".

За МОЗ закрепляются функции контроля и мониторинга. Устанавливаются четкие штрафные санкции к телерадиоорганизациям за рекламу лекарственных средств с нарушением законодательства. Такие санкции может применять Нацсовет по телевидению и радиовещанию - в размере 5% от лицензионного сбора за 1 нарушение. Также штрафные санкции получит право использовать Госпотребслужба, Антимонопольный комитет.

Законопроектом предусмотрено четкое определение профессиональных медицинских изданий, где разрешена реклама лекарств непредвиденных законом, а также разработка и утверждение правительством отдельного Порядка рекламы лекарственных средств направлена на медицинских и фармацевтических работников.

Законопроект обнародован для общественного обсуждения.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что ранее Ульяна Супрун рассказала, помогают ли чеснок и тыквенные семечки от глистов.

Как сообщала "Страна", Супрун обратила внимание на опасные "заглушки", что ставят водители вместо ремней безопасности.