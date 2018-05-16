Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир высказал обеспокоенность обысками, которые прошли в Киеве в офисе и в домах журналистов РИА "Новости Украина". Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Я выражаю серьезную обеспокоенность по поводу утреннего рейда на российские СМИ в Киеве, ареста журналистов и обыски в домах журналистов. Я снова призываю власти воздерживаться от необоснованных ограничений работы иностранных журналистов", - говорится в заявлении Дезира.

Он отметил, что борьба с пропагандой не должна противоречить международным стандартам и не быть непропорциональным вмешательством в деятельность СМИ.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе РИА "Новости Украина" и задержали руководителя информагентства Кирилла Вышинского.

Ранее "Страна" писала о том, что Вышинского этапируют в Херсон.

Также мы разбирались, почему на самом деле СБУ атаковала РИА "Новости Украина" и задержала его главреда.