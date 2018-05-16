После мутной и непонятной истории с "массовым отравлением" игроков Вереса перед матчем с Шахтером, "горняки" (которые оформили в состоявшейся все-таки игре золотой дубль - Прим.Ред.) обратились в комитет ФФУ по этике и честной игре с требованием расследовать этот инцидент.

Об этом передает портал Террикон.

Напомним, что перед матчем Шахтер - Верес, ровенский клуб попросил перенести игру на дату после 20 мая, сославшись на отравление игроков основы. В итоге футболисты стали заложниками ситуации - им пришлось дважды проделать путь в Харьков, при этом на поле вышли шестеро из, якобы, отравленных игроков.

Шахтер хотел бы, чтобы комитет ФФУ по этике разобрался в этой скандальной ситуации, ведь здесь могут присутствовать признаки коррупции и манипулирования результатом. Соответствующие статьи прописаны в дисциплинарных правилах ФФУ.

"История с отравлением футболистов Вереса нам видится весьма нелогичной и неправдивой. Есть много вопросов. Например, почему футболисты, которые были нездоровыми, вдруг вышли на игру и провели весь матч? Почему Верес, понимая, что Премьер-лига не усматривает форс-мажора, решил не проводить игру и ехать в Винники? Какие выгоды двигали руководством Вереса, что клуб заранее был согласен с техническим поражением? Это как минимум неспортивно.

Почему Верес в переписке с Шахтером шантажировал тем, что превратит концовку чемпионата в юридические войны? В этой истории много неясностей. Поэтому мы направили заявление в комитет по этике и честной игре ФФУ с просьбой провести детальное расследование загадочного отравления. Мы знаем, что было, но не знаем, что ими двигало. Общаясь с футболистами, тренерами, врачами и менеджерами можно будет установить истину, кто давал такие распоряжения. Если мотив - какая-то выгода, и здесь будет или коррупция или манипулирование результатом матча, а комитет даст оценку", - объяснил начальник юрслужбы Шахтера Андрей Харитончук.

Ранее "Страна" сообщала, что Ахметов поздравил болельщиков Шахтера с золотым дублем и побещал сильную игру в Лиге чемпионов.