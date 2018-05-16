Херсонский суд сегодня, 16 мая, рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанного журналиста РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который был этапирован в Херсон из Киева. Напомним, ему выдвинули подозрения о госизмене.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Суд будет сегодня, Херсонский городской суд. Сейчас его уже практически довезли до Херсона, сначала доставят в управление (СБУ), затем в суд", - заявил адвокат журналиста.

В Херсоне находится офис прокуратуры так называемой автономной республики Крым, которая ведет дело в отношении Вышинского.

Как сообщала "Страна", жена Вышинского заявила о его проблемах со здоровьем.

Также "Страна" писала о том, почему на самом деле СБУ атаковала РИА "Новости Украина" и задержала его главреда.