Экспедиция по глубоководному биоразнообразию на дне Индийского океана возле южного части острова Ява обнаружила ряд ранее неизвестных подводных обителей. Об этом пишет Daily Mail.

Экспедиция в составе исследователей из Национального университета Сингапура и Индонезийского института наук длилась 14 дней с середины марта до начала апреля. За это время ученые обнаружили новый тип рака-отшельника, кровавые креветки и "омар с бензопилой".

Но главной находкой экспедиции стал массивный ракообразный "глубоководный таракан", которого команда исследователей прозвала Дартом Вейдером Изоподом. Ранее в этом регионе подобное существо никогда не встречалось.

"Глубоководный таракан" фото: dailymail.co.uk

"Рак-отшельник" фото: dailymail.co.uk

"Кальмар с глазами петуха" фото: dailymail.co.uk

"Кровавая креветка" фото: dailymail.co.uk

"Омар с бензопилой" фото: dailymail.co.uk

"Это часть Индийского океана, где никогда не проводились поиски глубоководных животных, поэтому мы действительно не знали, что найдем", - сказал Питер Нг, эксперт по крабам и глава Музея естественной истории Национального университета Сингапура.

Всего ученые отобрали 12 тысяч существ из 800 видов. На их исследование уйдет несколько лет. Первый отчет о результатах экспедиции ожидается в 2020 году.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые собираются "воскресить" мозг неандертальцев, чтобы выяснить, умели ли они разговаривать.

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