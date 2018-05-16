Во вторник, около 21:30 на улице Вышгородской, 33, недалеко от McDonald's, мужчина напал на женщину, которая прогуливалась с ребенком.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Неизвестный напал не просто так, а для того, чтобы забрать 500 гривен. Женщина отдала деньги только тогда, когда он начал ее бить", - говорится в сообщении.

Через 15 минут нападавший был задержан нарядом патрульной полиции.

А потерпевшую, с предварительными диагнозами закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки и перелом ребер госпитализировали в больницу.

Фото: kyivoperativ.info

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