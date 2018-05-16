В сети идут жаркие споры по поводу того, какое именно слово: Йенни (Yanny) или Лорел (Laurel) звучит на аудиозаписи, которую опубликовал пользователь Reddit.

В короткой аудиозаписи компьютер повторяет одно слово. Но вот какое именно - в этом все расходятся.

В комментариях спор сравнили с оптической иллюзией 2015 года, когда люди не могли решить, какого цвета платье — синего или золотого.

Доцент кафедры когнитивной нейробиологии Маастрихтского университета Ларс Рике в разговоре с The Verge объяснил, что аудиозапись можно отнести к "двойственному объекту". Пример такого объяекта — "ваза Рубина" — изображение, в котором можно увидеть два профиля или вазу, в зависимости от того, как на него смотреть.

Фото: meta.ua

За звучание слова "Йенни" отвечают более высокие частоты, а "Лорел" — более низкие, объясняет ученый. Если удалить все низкие частоты, можно услышыть "Йенни", убрав высокие частоты, слышно "Лорел", продолжает Рике.

Частоты, по словам ученого, могут меняться из-за аппаратуры. На восприятие также влияют особенности строения уха, настрой услышать определенное имя и возраст — с возрастом снижается чувствительность к высоким частотам, из-за чего выше вероятность услышать "Лорел".

Опрошенные The Guardian ученые указали на помехи в аудиозаписи, из-за которых сложно однозначно ответить, какое слово было записано изначально.

Видео: youtube.com

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