Гватемала после США открыла посольство в Иерусалиме
После открытия посольства США, что спровоцировало массовые столкновения в секторе Газа, Гватемала также открыла посольство в Иерусалиме.
Об этом сообщает AFP в Twitter.
"Гватемала открыла посольство в Иерусалиме после США", - говорится в сообщении.
Фото: twitter.com
В прошлом году президент Гватемалы Джимми Моралес подписал указ о переносе посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
14 мая торжественный переезд американского посольства в Иерусалим спрвоцировал кровопролитие. США возложили ответственность за смертельные столкновения в Секторе Газа на "Хамас".
Напомним, что в МИД советуют украинцам не посещать Восточный Иерусалим и районы у Сектора Газа.
Как сообщала "Страна", Ирландия отзывает своего посла из Израиля после массового расстрела в Газе.