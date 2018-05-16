После открытия посольства США, что спровоцировало массовые столкновения в секторе Газа, Гватемала также открыла посольство в Иерусалиме.

Об этом сообщает AFP в Twitter.

"Гватемала открыла посольство в Иерусалиме после США", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com

В прошлом году президент Гватемалы Джимми Моралес подписал указ о переносе посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

14 мая торжественный переезд американского посольства в Иерусалим спрвоцировал кровопролитие. США возложили ответственность за смертельные столкновения в Секторе Газа на "Хамас".

Напомним, что в МИД советуют украинцам не посещать Восточный Иерусалим и районы у Сектора Газа.

Как сообщала "Страна", Ирландия отзывает своего посла из Израиля после массового расстрела в Газе.