Жена задержанного главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского заявила, что он не может обходиться без медикаментов.

Об этом сообщает ТСН.

"Я не знаю абсолютно ничего. Более того, меня очень волнует тот момент, что у моего мужа есть некие проблемы со здоровьем. Это достаточно серьезные проблемы. Человек не может обходиться без медикаментов", - рассказала Ирина Вышинская по телефону.

Кириллу Вышинскому объявили подозрения в госизмене.

Ранее в СБУ заявили, что в процессе расследования нашли у Вышинского паспорт гражданина России, из-за чего теперь его могут лишить украинского гражданства. Также по данным СБУ за антиукраинскую деятельность РИА "Новости Украина" из России через Сербию в Украину шло финансирование в размере 53 тысячи евро.

Напомним, что задержанного руководителя портала РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского начали этапировать из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.

Ранее "Страна" разбиралась, почему на самом деле СБУ атаковала РИА "Новости Украина" и задержала его главреда.