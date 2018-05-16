В среду, 16 мая, во французском Лионе пройдет финал Лиги Европы, в котором испанский Атлетико встретится с французским Марселем.

В Украине в прямом эфире встречу покажет канал Футбол 2. Начало трансляции в 21.30.

Главные тренеры команд Диего Симеоне и Руди Гарсия уже поделились с официальным сайтом УЕФА своими мыслями накануне финала.

"Все обещает великолепный финал. Олимпик прибавлял по ходу турнира. Их тренер имеет богатый выбор состава и тонко понимает игру. Марсель очень опасен, особенно в полузащите и атаке. Матч будет тяжелый, это точно. Едва вылетев из Лиги чемпионов, мы тут же загорелись желанием выиграть этот турнир. Все стали называть нас фаворитами на выход в финал. Это повысило наше чувство долга и ответственности. И вот мы здесь", - рассказал главный тренер Атлетико Диего Симеоне.

Его визави пообещал выложиться в финале по полной программе.

"У нас не слишком много шансов на победу, но мы выложимся по полной. Матч с Атлетико - большое событие для нас. Это клуб, который за последние четыре года играл в двух финалах Лиги чемпионов. Клуб, который не так давно выигрывал Лигу Европы. Но финал дома, во Франции, это для нас фантастическая возможность. Ни одна французская команда еще не выигрывала этот турнир. Было бы здорово стать первыми", - рассказал главный тренер Марселя Руди Гарсия.

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