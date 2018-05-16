Министерство здравоохранения планирует изменить систему выписки больничных листов украинцам. Вызов врача на дом "для открытия больничного листа" заменят электронной формой.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Меняем систему выписки больничных. Мы планируем сформировать такую систему, когда отпадет необходимость вызывать врача в первые дни болезни для того, чтобы получить больничный лист", - заявил замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Он добавил, что медучреждениях будет существовать перечень услуг, стоимость которых государство не сможет покрыть. К тому же, все больничные переведут в электронную форму.

"Это упростит процедуру их получения, которая устроит и работодателей, и Фонд, и нас. Мы хотим разгрузить врача от необходимости оформления больничного, поскольку это - не вопрос лечения, а социальных выплат. Врач будет принимать участие в этом процессе только для того, чтобы засвидетельствовать факт заболевания", - пояснил Ковтонюк.

Над реформой сейчас совместно работают Минздрав, Минсоцполитики и Фонд социального страхования, который выплачивает деньги по больничному.

Как сообщала "Страна", справки о болезни хотят сделать электронными еще с января и февраля месяца.

Ранее "Страна" писала о том, сколько денег и как долго могут получать работающие по больничным листам.