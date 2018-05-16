С 16 по 22 мая 2018 года Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) посетит миссия технической помощи МВФ.

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

Отмечается, что в миссию войдут эксперты Департамента монетарной политики и рынков капитала МВФ Эйя Холтинен и Ричард Стобо.

Эксперты МВФ будут изучать состояние рынка управления активами и законодательную и нормативную базу, которая регулирует отмеченный сегмент.

"В течение визита состоится ряд встреч с представителями рынка управления активами, саморегулируемыми организациями и органами государственной власти", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Нацбанке ждут $2 миллиарда от МВФ в 2018 году.

Также в ЕБРР напомнили Украине про угрожающие выплаты по государственному долгу.