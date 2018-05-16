В Кривом Роге журналисты заявили о препятствовании выполнению профессиональных обязанностей возле парка Гданцевского. Об этом сообщает сайт Кривого Рога 0564.ua.

Инцидент произошел днем ​​15 мая, когда чиновники горсовета, депутаты, общественные активисты и журналисты пришли в парк, чтобы проверить ход его реконструкции. Незадолго до этого местные жители жаловались в мэрию на незаконную вырубку деревьев фирмой-подрядчиком.

По словам журналистов, когда чиновники с представителями СМИ и активистами попытались зайти сначала через один, а затем через другой вход, им преградили дорогу неизвестные люди. Тогда местные жители, чьи земельные участки являются прилегающими к парку, предложили вход через свою территорию.

Около одного из частных домохозяйств на группу напали неизвестные и осыпали их порошком.

"Мы все были в этом порошке, пострадала техника, видеокамеры. Наша съемочная группа написала заявление в полицию. Мы указали, что пострадала техника. Через несколько часов после инцидента у меня начало печь в носу и горле", - рассказал оператор информационного агентства "Эксперт-КР" Максим Глазков.

Журналистка сайта "0564" Светлана Романенко рассказала, что шла позади.

"Что-то распылили в воздухе. Вокруг все было белым-бело, ничего не видно. Я шла чуть позади. Те, кто попали под этот порошок, говорили, что это была сухая смесь из огнетушителя. Рот, нос, голова, одежда, техника, фотоаппараты, телефоны - все у людей было белым. Затем на место приехала полиция", - добавила Романенко.

По предварительным данным, после инцидента заявления в полицию написали журналисты трех местных СМИ.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства конфликта. Об открытии уголовных производств пока не информируют.

Фото: 0564.ua

Фото: 0564.ua

Фото: 0564.ua

Фото: 0564.ua

Фото: 0564.ua

Фото: 0564.ua

Фото: 0564.ua

Как сообщала "Страна", глава НСЖУ заявил об увеличении количества нападений на журналистов.

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