Сегодня, 16 мая, двое украинских альпинистов, поднялись на Эверест и застряли на высоте 6,4 тысяч метров. Они были доставлены в город Лукл в Непале на вертолете. Их состояние не критичное. Об этом сообщила руководитель пресс-центра экспедиции Яна Ростем в Facebook.

"Тараса Позднего и Романа Городечного успешно забрали вертолетом компании наших партнеров Seven Summit Treks Pvt. Ltd. с лагеря 2 на Эвересте. Ребята были у врача в Лукле. Состояние не критичное. Сейчас отправляются в Катманду", - заявила координатор.

Напомним, двое мужчин из-за состояния здоровья остались на перевале. Один из них отказался от восхождения на Лхоцзе.

По информации активистки общественной организации "Варта 700" из Львова, Натальи Шелестак, страховая компания ERV отказалась оплатить вертолет. Позже она добавила, что благодаря неравнодушным людям, украинцев в течение 3-4 часов заберет из лагеря другой страховой агент.

Позже появилась информация, что с экипировкой у туристов все в порядке.

"Тарас и Рома во втором лагере. У них есть спальник, палатка, пуховые костюмы, кислород. Завтра за ними прилетит вертолет с самого утра. Также есть шерпы и китчен-бои", - подтвердила Яна Ростем.

Фото: facebook.com/yana.rostem

На очереди восхождение украинской альпинистки на Джомолунгму. Оно запланировано на среду, 16 мая.

Как сообщала "Страна", власти Непала запретили альпинистам подниматься на Эверест в одиночку.

Напомним также, что безногий китайский альпинист покорил Эверест с пятой попытки.