В Киеве с 4 по 8 июля на ВДНХ состоится Фестиваль Atlas Weekend 2018, хедлайнером которого стала голос нового поколения LP Лаура Перголицци. Она покорила сердца миллионов слушателей своими откровенными волнующими текстами и уникальным голосом. Об этом сообщает 24 канал.

LP стала популярной после выхода треков Lost on You i Other People из альбома Lost on You. Эти песни просто всколыхнули мировые радиосети, украинские в том числе.

Прежде чем о LP заговорили как о сольной певице, Лаура написала хиты для Rihanna, группы Backstreet Boys и Christina Aguilera.

Кроме LP на фестивале Atlas Weekend также выступит швейцарский проект Kadebostany и итальянский ансамбль Lacuna Coil.

Из украинских исполнителей на сцену фестиваля выйдут легенды украинского этно-хаоса ДахаБраха, Dakh Daughters, Бумбокс и 5 'nizza. И это далеко не полный список участников.

Напомним, летом 2018 года в Киеве на фестивале Atlas Weekend также должна вступить известная британская группа The Chemical Brothers.

Как сообщала "Страна", российской группе Anacondaz запретили въезд в Украину после их выступления на Atlas Weekend.

Напомним также, что появилось видео, как на Atlas Weekend в прошлом году зрители пели хором песни Дельфина, которого не пустили в Киев.