Сегодня, 16 мая, в районе поселка Гостомель Киевской области произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей, один человек погиб, двое пострадали.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович, пишет УНН.

"Сейчас туда только едет следственная группа. По предварительной информации, в ДТП попали четыре машины, один человек погиб, еще два пострадали. Детали будут известны позже", - сообщил Жукович.

Фото: tsn.ua

По данным ТСН, один из участников дорожного движения выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение. В результате машины получили серьезные повреждения".

Фото: tsn.ua

Выезд в Киев со стороны Бучи, Ирпеня и Гостомеля затруднен. Скорость не превышает 5 км/час.

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