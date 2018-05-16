В военной части в Киеве умер срочник
В Подольском районе Киева 15 мая на территории военной части было обнаружено тело военнослужащего срочной службы.
Об этом сообщает УНН.
Утром 15 мая к медикам поступил вызов относительно тела мужчины без признаков жизни, которое было обнаружено на территории военной части.
Погибшим оказался 20-летний военнослужащий из Хмельницкой области. Его тело вытащили из водоема на территории воинской части, после чего вызвали скорую помощь.
Причину смерти срочника пока установить не удалось. Об этом сообщили источники в медицинском учреждении.
Напомним, что в Гостомеле Киевской области при загадочных обстоятельствах погиб 23-летний контрактник.
Как сообщала "Страна", под Донецком найден мертвым военный, его личность не смогли установить.
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