В Подольском районе Киева 15 мая на территории военной части было обнаружено тело военнослужащего срочной службы.

Об этом сообщает УНН.

Утром 15 мая к медикам поступил вызов относительно тела мужчины без признаков жизни, которое было обнаружено на территории военной части.

Погибшим оказался 20-летний военнослужащий из Хмельницкой области. Его тело вытащили из водоема на территории воинской части, после чего вызвали скорую помощь.

Причину смерти срочника пока установить не удалось. Об этом сообщили источники в медицинском учреждении.

Напомним, что в Гостомеле Киевской области при загадочных обстоятельствах погиб 23-летний контрактник.

Как сообщала "Страна", под Донецком найден мертвым военный, его личность не смогли установить.