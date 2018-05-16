На Каннском фестивале 64-летний голливудский актер Джон Траволта во время выступления 50 Сent вышел к рэперу на сцену и начал танцевать. Об этом сообщает издание Mirror.

Траволта пригласил 50 Cent на вечеринку по случаю премьеры нового гангстерского фильма "Готти", где Траволта сыграл главного гангстера Нью-Йорка Джона Готти.

Когда рэпер исполнял свой хит 2005 года "Just a Lil Bit", актер вышел на сцену и начал танцевать.

Стоит добавить, что Траволта лично пригласил рэпера выступить на эксклюзивном "Эдем-рок" в отеле Du Cap.

Как сообщала "Страна", забытые биткоины спасли музыканта 50 Cent от разорения и принесли ему миллионы.

Напомним также, что рэпер 50 Cent ударил фанатку во время концерта кулаком в грудь.