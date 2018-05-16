Появилось видео зажигательного танца Джона Траволты с 50 Cent на Каннском фестивале
На Каннском фестивале 64-летний голливудский актер Джон Траволта во время выступления 50 Сent вышел к рэперу на сцену и начал танцевать. Об этом сообщает издание Mirror.
Траволта пригласил 50 Cent на вечеринку по случаю премьеры нового гангстерского фильма "Готти", где Траволта сыграл главного гангстера Нью-Йорка Джона Готти.
Когда рэпер исполнял свой хит 2005 года "Just a Lil Bit", актер вышел на сцену и начал танцевать.
Стоит добавить, что Траволта лично пригласил рэпера выступить на эксклюзивном "Эдем-рок" в отеле Du Cap.
Как сообщала "Страна", забытые биткоины спасли музыканта 50 Cent от разорения и принесли ему миллионы.
Напомним также, что рэпер 50 Cent ударил фанатку во время концерта кулаком в грудь.
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