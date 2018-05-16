Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил о сильном желании президента Петра Порошенко контролировать телеканал "1+1".

Об этом он рассказал в интервью Жанне Немцовой, пишет DW.

"На сегодняшний день я не могу сказать, что меня преследуют власти. У нас идет позиционная какая-то война, но она в рамках закона. И достаточно разные желания у нас. Мы знаем, чего хочет Петр Алексеевич. Он прогнозируем в этом плане. Он хочет "1+1" (телеканал. - Прим. Ред.) на выборы. Вот ему кровь из носа нужен "1+1", - сообщил Коломойский.

А на вопрос, получит ли контроль президент, ответил: "Нет. Ни за что".

Также Коломойский заявил, что перед выборами симпатизирует шоумену Зеленскому, музыканту Святославу Вакарчуку, но считает наиболее достойным кандидатом на сегодняшний день лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

- Я хотела спросить про президентские выборы, которые состоятся в следующем году. Очевидно, что Юлия Тимошенко собирается в них участвовать. Называются и другие кандидаты, среди них Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук. Какому из кандидатов вы симпатизируете? Есть мнение, что вы симпатизируете Зеленскому, - спросила олигарха Жанна Немцова.



- Я и Вакарчуку симпатизирую. Не открою Америку, если скажу, что все хотят видеть новые лица. Но если взять старые, то, я считаю, что наиболее достойной на сегодняшний день является Тимошенко, - ответил Коломойский.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко шантажировал Коломойского, чтобы забрать канал "1+1" – нардеп Лещенко.

Также Коломойский поддержит любого кандидата на выборах кроме Порошенко и назвал Тимошенко фаворитом.