Осужденный в России Олег Сенцов объявил голодовку. Он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и Крыму.

Об этом сообщает "Громадське".

По словам двоюродной сестры Сенцова Натальи Каплан, режиссер сообщил адвокату, что готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически готовя организм.

Адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о всех возможных последствиях, в частности, необратимых последствиях для здоровья.

Сенцов заявил, что готов умереть, если его требования не будут выполнены.

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужден российским судом и находящийся в колонии г. Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 г. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине", - написал Сенцов в заявлении.

Фото: hromadske.ua

Сейчас Сенцов сидит в одиночной камере. Адвокат Динзе не исключает, что Сенцова направят на принудительное психиатрическое обследование и применят принудительное кормление.

Украинского режиссера Олега Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, Александра Кольченко - к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прислал родным письмо о своем состоянии здоровья, по его словам, ему стало хуже.

Как сообщала "Страна", Путин поручил изучить список Собчак о помиловании 16 человек, в котором есть Сенцов и Кольченко.