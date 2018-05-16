Сегодня, 16 мая, в Киеве на улице Елены Телиги в Шевченковском районе образовались километровые пробки. Здесь продолжаются масштабные дорожные работы по ремонту дороги и тротуаров.

Как передает корреспондент "Страны", тянучки наблюдаются со стороны метро "Шулявская" и Индустриального моста до метро "Дорогожичи" уже вторую неделю. Однако сегодня затор побил все рекорды.

Ремонт дороги собрал просто грандиозную пробку длиной в 10 км - машины застряли в тянучке уже возле Севастопольской площади. Об этом передает Google Maps.

Сама пробка начинается около Севастопольской площади на проспекте Лобановского.

Затем тянется через Чоколовский бульвар, ж/д станцию "Караваевы дачи" и через Шулявский мост.

Автомобили по этим улицам если и движутся, то с максимальной скоростью 3-5 километров в час.

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Напомним, в Киеве до 30 июня обещают активно ремонтировать дорогу на улице Телиги.

Также "Страна" писала, что по всему Киеву собираются гигантские пробки из-за перекрытого центра.