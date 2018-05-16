Впервые за полвека в Нидерландах нашли неизвестную картину кисти легендарного голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна.

Об этом сообщает NRC Handelsblad.

По мнению экспертов, портрет неизвестного юноши, который, вероятно, называется "Портрет молодого человека", мог быть написан в 1634 году. Также они предполагают, что картина может быть частью диптиха.

По данным издания, данное полотно купил историк искусства и арт-дилер Ян Сикс полтора года назад на аукционе Christie's. Картина обошлась ему в 137 тысяч фунтов стерлингов. Во время покупки предполагалось, что полотно написал один из учеников Рембрандта. Однако впоследствии 15 экспертов подтвердили, что портрет принадлежит кисти самого Рембрандта.

По предположению издания, в скором времени картина опять будет выставлена на торги.

Фото: nrc.nl

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