Глава Хозяйственного суда Николаевской области Константин Василяка стал участником серьезного ДТП на трассе под Николаевом.

Об этом сообщают "Новости-N".

Внедорожник Volkswagen Touareg, грузовой автомобиль "Scania" и микроавтобус Volkswagen столкнулись на трассе Николаев - Херсон в селе Шевченково еще вечером в воскресенье, 13 мая.

Теперь стало известно о причастности судьи к нему.

По предварительным данным, Константин Василяка ехал на Volkswagen Touareg со стороны Херсона в направлении Николаева.



По словам очевидцев, в селе Шевченково "Туарег", пытаясь объехать ямы на дороге, зацепил ехавший навстречу грузовик Scania. После этого Volkswagen Touareg, выехал на встречную полосу и практически "лоб в лоб" столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.

В результате ДТП пострадали два человека, ехавшие в микроавтобусе. Медицинскую помощь им оказали на месте. Все три автомобиля получили механические повреждения.

Сам судья Василяка не пострадал - от серьезных травм его спасли сработавшие подушки безопасности.

По информации из источников в областном хозяйственном суде, способствовать аварии могло то, что два месяца назад Константин Василяка перенес серьезное заболевание. После подобного рода болезней как минимум в течение года не рекомендуется садится за руль.

При этом "НикВести" отмечают, что в декларации за 2017 год Василяка не указал, что владеет или пользуется каким-либо автомобилем.

Судья задекларировал 704 750 гривен дохода за прошлый год, из которых 379 281 гривен - зарплата в Хозяйственном суде, остальное - пенсия и проценты от депозитов в банках. Вместе с супругой он хранит на банковских счетах 1,5 миллиона гривен.

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

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