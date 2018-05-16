С 16 по 31 мая в Киеве на улицах Владимирской и Михайловской ограничили парковку на время проведения Лиги чемпионов.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"В связи с перекрытием ул. Крещатик в рамках подготовки столицы к проведению Лиги чемпионов на улицах Владимирской и Михайловской вводится временное ограничение на парковку автотранспортных средств. Ограничение будет действовать до 31 мая 2018 года", - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Решение было принято, чтобы разгрузить улицы от накопления транспорта на период изменения схемы движения в центре города.

Напомним, что киевляне возмущены транспортным коллапсом в городе из-за перекрытого центра к ЛЧ-218.

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