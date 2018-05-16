Подозреваемая в организации теракта депутат Надежда Савченко обратилась с жалобой в Конституционный Суд Украины.

Об этом в Facebook сообщил ее адвокат Александр Шадрин, который обнародовал фото жалобы нардепа.

В жалобе речь идет относительно соответствия Конституции Украины части 5 статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины. Положение об избрании меры пресечения предусматривает, что домашний арест, взятие на поруки, внесение залога не предусмотрены для лиц, которые подозреваются в совершении преступлений против нацбезопасности по ст.ст 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 УК Украины.

Фото: facebook.com/shadrin.sasha

Народный депутат Надежда Савченко была лишена неприкосновенности 22 марта. А на следующий день суд арестовал ее до 20 мая без права внесения залога.

Напомним, что 15 мая суд оставил Савченко под стражей еще на 60 суток.

Как сообщала "Страна", одинадцать человек просят Шевченковский районный суд Киева отдать им на поруки внефракционного нардепа Надежду Савченко.