Решение властей Киева повысить в 1,5-2 раза до 8 гривен тарифы на проезд в городском транспорте столицы вызвало бурную реакцию горожан в соцсетях.

На сегодня тарифы на перевозки пассажиров трамваем, троллейбусом, автобусом, фуникулером и городской электричкой установлены на уровне 4 и 5 гривен.

"Затраты на строительство Керченского моста Путин решил отбить за счет повышения цен на общественный транспорт в Киеве. Ну у меня нет других версий откуда эти 8 гривен взялись", - пишет Денис Гороховский.

Фото: facebook.com/den.gorohovsky

"После подорожания проезда в киевском метро с 0.16 до 0.25 евро - в вагонах начнут продавать элитный пластырь, а в переходах станут петь солисты национальной оперы!", - иронизирует logvynenko.

Фото: twitter.com/logvynenko

"Рассматриваю варианты:

а) пересесть на велосипед и убиться в первый же день на развязке моста Патона.

б) перестать есть и сдохнуть с голода.

в) уехать к родителям в село и сдохнуть там со скуки.

г) какой-то еще фантастический вариант", - сообщает Залина Крюкова.

Ольга Прядко добавила: "Если так пойдет, дешевле будет скидываться и покупать автобус в складчину группам лиц, которым нужно ездить в одном направлении))) Ну или купил автобус, подъехал к остановке, спросил кто в одном направлении с тобой, набрал, все скинулись по пятерику и вперед)))."

Фото: facebook.com

Отдельные пользователи шутят по повод числа 8, некоторые ждут подорожания гречки и электричества, третьи - о том, что такой опыт является антиевропейским.

Фото: twitter.com/popovladimir

Фото: twitter.com/quannadaisy

Фото: facebook.com/oleksiy.kaftan

Фото: facebook.com/senenkoanton

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com/besoloch

Ранее "Страна" сообщала, что киевское метро откажется от жетонов до конца года вне зависимости от цены проезда.

Также записанные сегодня на карту метро поездки сохранятся и после подорожания до 8 гривен.