"Путин решил отбить затраты на Керченский мост?". Соцсети обсуждают подорожание проезда в Киеве до 8 гривен
Решение властей Киева повысить в 1,5-2 раза до 8 гривен тарифы на проезд в городском транспорте столицы вызвало бурную реакцию горожан в соцсетях.
На сегодня тарифы на перевозки пассажиров трамваем, троллейбусом, автобусом, фуникулером и городской электричкой установлены на уровне 4 и 5 гривен.
"Затраты на строительство Керченского моста Путин решил отбить за счет повышения цен на общественный транспорт в Киеве. Ну у меня нет других версий откуда эти 8 гривен взялись", - пишет Денис Гороховский.
Фото: facebook.com/den.gorohovsky
"После подорожания проезда в киевском метро с 0.16 до 0.25 евро - в вагонах начнут продавать элитный пластырь, а в переходах станут петь солисты национальной оперы!", - иронизирует logvynenko.
Фото: twitter.com/logvynenko
"Рассматриваю варианты:
а) пересесть на велосипед и убиться в первый же день на развязке моста Патона.
б) перестать есть и сдохнуть с голода.
в) уехать к родителям в село и сдохнуть там со скуки.
г) какой-то еще фантастический вариант", - сообщает Залина Крюкова.
Ольга Прядко добавила: "Если так пойдет, дешевле будет скидываться и покупать автобус в складчину группам лиц, которым нужно ездить в одном направлении))) Ну или купил автобус, подъехал к остановке, спросил кто в одном направлении с тобой, набрал, все скинулись по пятерику и вперед)))."
Фото: facebook.com
Отдельные пользователи шутят по повод числа 8, некоторые ждут подорожания гречки и электричества, третьи - о том, что такой опыт является антиевропейским.
Фото: twitter.com/popovladimir
Фото: twitter.com/quannadaisy
Фото: facebook.com/oleksiy.kaftan
Фото: facebook.com/senenkoanton
Фото: twitter.com
Фото: twitter.com/besoloch
Ранее "Страна" сообщала, что киевское метро откажется от жетонов до конца года вне зависимости от цены проезда.
Также записанные сегодня на карту метро поездки сохранятся и после подорожания до 8 гривен.