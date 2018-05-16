Сенсационная новость пришла из Беларуси. Легендарный футболист Диего Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо" (Брест), за который выступает, кстати, и бывший киевский динамовец Артем Милевский.

О подписании контракта с Марадоной сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Диего Марадона после подписания контракта, фото: dynamo-brest.by

Марадона вступил в должность председателя правления клуба. Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест".

Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России.

"В Emirates Palace (Абу-Даби) состоится пресс-конференция с участием Диего Марадоны и представителей клуба. О дате проведения пресс-конференции будет объявлено дополнительно", - уточнили в преес-службе брестского "Динамо".

Ранее "Страна" сообщала, что Марадона в знак протеста написал заявление об уходе из ФИФА.