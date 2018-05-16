В Украине вступил в силу закон № 2409-VIII, направленный на усиление соцзащиты иностранцев и лиц без гражданства, проходящих контрактную службу в ВСУ.

Об этом передает "112 Украина".

Законом на иностранцев и лиц без гражданства, которые служат по контракту в Вооруженных силах Украины, распространяются такие же условия выплаты одноразовой помощи в случае гибели, смерти, инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности, как и для военнослужащих-украинцев.

Ранее родственники иностранцев могли рассчитывать на выплату 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в случае гибели или смерти военнослужащего.

Также увеличена сумма помощи в случае гибели во время исполнения служебных обязанностей или вследствие заболевания, связанного со службой, а именно 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на начало года (1 млн 321,5 тыс. грн в 2018 году). В случае смерти военнослужащего в период прохождения военной службы или вследствие заболевания или несчастного случая во время службы - как и было, 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на начало года (881 000 грн в 2018 году).

Увеличены и выплаты в случае установления военнослужащему инвалидности.

Напомним, что ранее вступил в силу закон, который определяет кто получит льготы, как пострадавший на Евромайдане.

Как сообщала "Страна", в Кабмине озвучили новый механизм переоформления субсидий.