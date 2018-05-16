США установили личность подозреваемого в масштабной утечке данных из Центра киберразведки ЦРУ в 2017 году.

Об этом пишет The Washington Post.

Подозреваемый - Джошуа Адам Шульт, который работал в ЦРУ над разработкой компьютерного кода для разведки за иностранным противниками. Его подозревают в передаче информации WikiLeaks.

Весной 2017 года WikiLeaks обнародовал 8 700 документов и файлов, в которых сообщались подробности о методах кибершпионажа. В частности, о смартфонах и телевизорах, которые "следят" за людьми. Утечка была одной из самых крупных в истории ЦРУ.

Прокуроры пока не смогли предъявить обвинение подозреваемому. Он находится в тюрьме Манхэттена по делам, не связанным с похищением информации.

Напомним, что Cambridge Analytica закрывается из-за скандала вокруг доступа к данным Facebook.

Как сообщала "Страна", в Twitter порекомендовали всем пользователям сменить пароли из-за проблем безопасности.