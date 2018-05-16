Госдеп осудил открытие Крымского моста, Россия ответила
США осудили строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив между Россией и аннексированным Крымом.
Об этом идет речь в заявлении представителя Госдепа Хизер Нойерт.
"Мост представляет собой не только попытку России укрепить незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут пройти через Керченский пролив - единственный путь к территориальным водам Украины в Азовском море", - говорится в заявлении.
США призвали не препятствовать судоходству.
"Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявили в Госдепе.
В посольстве России в США ответили на заявление Госдепа. Там сообщили, что Москва не намерена спрашивать разрешения на строительство транспортной инфраструктуры, передают РИА Новости.
"Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым - Россия. Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем", - говорится в комментарии российской дипмиссии.
Напомним, что Россия, построив и открыв сегодня Крымский мост, еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в заявлении представителя Евросоюза, опубликованном пресс-службой Европейской службы внешних действий.
Как сообщала "Страна", Украина собирается ввести санкции против строителей Керченского моста.