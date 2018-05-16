США осудили строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив между Россией и аннексированным Крымом.

Об этом идет речь в заявлении представителя Госдепа Хизер Нойерт.

"Мост представляет собой не только попытку России укрепить незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут пройти через Керченский пролив - единственный путь к территориальным водам Украины в Азовском море", - говорится в заявлении.

США призвали не препятствовать судоходству.



"Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявили в Госдепе.

В посольстве России в США ответили на заявление Госдепа. Там сообщили, что Москва не намерена спрашивать разрешения на строительство транспортной инфраструктуры, передают РИА Новости.

"Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым - Россия. Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем", - говорится в комментарии российской дипмиссии.

Напомним, что Россия, построив и открыв сегодня Крымский мост, еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в заявлении представителя Евросоюза, опубликованном пресс-службой Европейской службы внешних действий.

Как сообщала "Страна", Украина собирается ввести санкции против строителей Керченского моста.