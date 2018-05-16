В ночь с 16 на 17 мая Киевводоканал проведет плановую промывку сетей в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах. На это время вода станет непригодной к использованию.

Об этом сообщает пресс-служба КП Киевводоканал.

На время выполнения работ не рекомендуется пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических потребностей. После завершения профилактических мероприятий перед использованием воду из крана нужно будет спустить.

Профилактика затронет следующие улицы:

В Голосеевском районе:

Сети по ул. Голосеевской, ул. Героев Обороны, ул. Родимцева, ул. Потехина, ул. Метрологической, ул. Заболотного. Промывка будет проводиться с 24:00 до 05:00.

В Дарницком районе:

Сети по ул. Оросительная, ул. Бориспольская, ул. Горбунова, ул. Ремонтная, ул. Света, ул. Коллекторная, ул. Ташкентская, ул. Автопарковая, поселка ЖБК-1, поселка Рембаза, ж/м Новая Дарница. Профилактическая промывка будет проводиться с 24:00 до 06:00.

В Шевченковском районе:

Сети по ул. Щербакивского, ул. Турчина, ул. Безручко, ул. Януша Курчака, ул. Рожинская, ул. Дудника, ул. Параджанова, ул. Салютная, ул. Всеволода Петрова, ул. Эстонская, ул. Муромская, ул. Ставропольская, ул. Туполева, ул. Краснодарская, ул. Кирпоноса, ул. Саратовская, ул. Невская, ул. Александровская, ул. Бабушкина, ул. Каминова, ул. Магистральная, ул. Солнечная, ул. Стеценко, ул. Толбухина, ул. Уссурийская, ул. Цулукидзе, ул. Черняховского, ул. Гончара. Профилактическая промывка будет проводиться с 21:00 до 03:00.

Ранее были названы адреса, по которым в Киеве отключат воду из-за ремонта.

Как сообщала "Страна", в Киеве с июня может вырасти тариф на холодную воду.