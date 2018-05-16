В среду, 16 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению со вчерашним днем, доллар подорожал, а евро стал дешевле.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Доллар сегодня подорожал на 4 копейки - до 26,21 грн.

Курс евро подешевел на 23 копейки - до 31,14 грн.

Российский рубль остался на прежнем уровне - до 0,423 грн.

Напомним, что курс доллара подрос из-за спроса иностранцев. 15 мая, торговля на межбанке завершилась ростом курса доллара на 2 копейки - до 26,19-26,205 грн/$.

Как сообщала "Страна", Национальный банк Украины в 2018 году продолжит выходить с интервенциями на межбанк с покупкой $5-10 млн в день, чтобы пополнить валютные резервы.