На встрече в Брюсселе представители Евросоюза договорились активизировать диалог с Ираном, несмотря на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Об этом сообщает "Коммерсант".

По итогам встречи глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что европейские страны–участники шестерки международных посредников и Иран находятся на правильном пути после переговоров по сохранению соглашения по иранскому атому.

"Многое зависит от того, что мы можем сделать в течение ближайших нескольких недель", - сказал он, добавив, что переговоры стали хорошим стартом.

Руководитель внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини отметила, что снятие санкций, связанных с ядерной программой, и нормализация торговых отношений являются ключевым элементом соглашения.

"Мы напомнили о готовности к полной имплементации иранской ядерной сделки и выразили сожаление по поводу выхода из нее США", - сказала она, добавив, что поиск решений - это срочный вопрос.

Напомним, что Иран опубликовал скандальные письма Трампа.

Как сообщала "Страна", нефть возобновила рост на фоне санкций США против Ирана.

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