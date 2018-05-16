Задержанного руководителя портала РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского начали этапировать из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.

Об этом сообщают РИА Новости.

В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры автономной республики Крым, которая ведет дело Вышинского, пояснил его адвокат.

Ранее в СБУ заявили, что в процессе расследования нашли у Вышинского паспорт гражданина России, из-за чего теперь его могут лишить украинского гражданства.

Также по данным СБУ за антиукраинскую деятельность РИА "Новости Украина" из России через Сербию в Украину шло финансирование в размере 53 тысячи евро.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, почему на самом деле СБУ атаковала РИА "Новости Украина" и задержала его главреда.

Как сообщала "Страна", директору РИА "Новости Украина" объявили подозрение в госизмене.