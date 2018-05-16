Картину Казимира Малевича "Супрематическая композиция" продали за более чем $85,8 млн на аукционе в Нью-Йорке. Это новый мировой аукционный рекорд для данного художника за работу, продаваемую повторно.

Об этом сообщил аукционный дом Christie’s на своей странице в Twitter. Имя покупателя не называется.

Фото: twitter.com/christiesinc

Торги состоялись 15 мая. Эту работу Малевича иногда также называют "Синий прямоугольник поверх красного луча". Изначально она оценивалась Christie’s в $70 млн.

Полотно было написано в январе 1916 года, вскоре после первой выставки работ под общим названием "Супрематизм" в декабре 1915 года в Петрограде.

Напомним, что в Нью-Йорке картину Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная (на левой стороне)" продали за рекордные $157,2 млн.

Как сообщала "Страна", с аукциона дома Christie's в Нью-Йорке внезапно сняли автопортрет Пабло Пикассо "Моряк", чтобы отправить его на реставрацию. Картина, выставленная за $70 миллионов, была повреждена 11 мая. Обстоятельства случившегося не раскрываются.