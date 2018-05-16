В Киеве автомобиль вылетел на газон из-за кота в салоне
Вечером 15 мая в Киеве на проспекте Гагарина возле заправки KLO Volkswagen Passat вылетел с дороги и остановился на газоне.
Об этом сообщает "Информатор".
Инцидент произошел около 22:30. По словам водителя Volkswagen, он ехал по проспекту Гагарина в сторону улицы Хоткевича. Рядом с ним сидела его мама, у которой на руках был кот.
На повороте он начал мяукать и вылез на торпеду автомобиля. Водитель отвлекся, чтобы убрать кота из поля зрения.
Не успев среагировать на поворот, авто поехало прямо и вылетело с проезжей части. После чего проехало около 150 метров и остановилось на газоне. Машина зарылась в землю, передняя часть получила серьезные повреждения.
Обошлось без пострадавших.
Фото: kiev.informator.ua
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