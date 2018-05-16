Двое украинских альпинистов, которые 14 мая в составе группы поднялись на Эверест, застряли на высоте 6,4 тыс. метров при спуске. Это произошло по состоянию здоровья.

Об этом сообщила львовская активистка Наталья Шелестак на своей странице в в Facebook.

"При спуске вниз на высоте 6400 резко ухудшилось состояние! Страховая компания ERV отказывается оплатить вертолет! Ребята даже без спальных мешков!" - написала она.

Позже она добавила, что благодаря неравнодушным людям украинцев заберут из лагеря через 3-4 часа.

Трое украинских туристов 14 мая покорили Эверест. Один из участников группы уже спустился в базовый лагерь.

Фото: facebook.com/favorit.z

Напомним, что ранее безногий китайский альпинист покорил Эверест с пятой попытки.

Как сообщала "Страна", Эверест очистили от 5 тонн мусора после туристов.